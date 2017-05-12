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Главные новости Пермского края
09:03  12 мая 2017 0

В Перми ищут девушку, пропавшую 8 Марта. ФОТО

Катя очень эффектная девушкаФото: Личная страница Кати Туренко

Полиция Перми разыскивает без вести пропавшую Екатерину Туренко 1992 гола рождения. Девушка вышла из дома, расположенного по ул. Голева, еще 8 марта 2017 года, с тех пор и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид Екатерине 24 года, рост до 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, волосы прямые темно-русые собраны в хвост. В день исчезновения она была одета в черное зимнее кожаное пальто, вязаную темно-серую кофту на замке, синие джинсы и черные замшевые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Екатерины Туренко, пресс-служба ГУ МВД по Прикамью просит сообщить информацию по телефону 8 (342) 218-88-75 или 02.

Судя по странице девушки в соцсети, последний раз она была онлайн 9 марта.

Наталия Вершинина
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