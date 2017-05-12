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Главные новости Курганской области
14:28  12 мая 2017 0

«Водный союз» на сутки ограничит водоснабжение в Кургане и пригородных поселках

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Работы обещают закончить в течение сутокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане и пригороде для врезки водопроводной трубы на сутки ограничат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба «Водного союза». Работы выполнят в течение суток.

Холодной воды не будет с 8:00, 13 мая, до 8:00 в воскресенье, 14 мая, в следующих районах:

— поселки Утяк, Глинки, Затобольный, Керамзитный, Лесной-Учхоз, Придорожный, Смолино, Ключи;

— по адресу: ул. Луговая, 20 (ТЦ «Метрополис»).

Татьяна Жаткина
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