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12 мая 2017
Главные новости Москвы
15:29  12 мая 2017 2

Планетолог назвал пять причин, которые убьют человека на Марсе

Роскосмос, космос, космонавт
Человек, совершивший посадку на Марс, умрет в течение нескольких секундФото: Роскосмос

Планетолог Паскаль Ли из NASA сформулировал пять причин, затрудняющих путешествие человека по Марсу. По мнению эксперта, смельчака, отважившегося на такой шаг, ждет низкое атмосферное давление, которое в сто раз меньше земного.

Данная особенность приводит к закипанию крови и смерти за несколько секунд, сообщает информагентство Nation News. 95% атмосферы Красной планеты составляет углекислый газ. Отсутствие кислорода является значительной проблемой при планировании будущих исследований.

Кроме этого, ночью температура на Марсе достигает отметки минус 62 градуса. Абразивная пыль, в избытке присутствующая на поверхности планеты, оседает в легких и убивает за несколько недель.

Планетолог также утверждает, что ввиду слабого магнитного поля радиация на четвертой от Солнца планете представляет значительную угрозу.

Семен Гринберг
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