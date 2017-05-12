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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
16:50  12 мая 2017 1

В Кургане с подачи прокуратуры уволен директор городского транспортного управления

Депутатская комиссия гордумы по социальной политике Курган, сомов лев
Лев Сомов собирается восстанавливаться в должности через судФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор МКУ «Транспортное управление» города Кургана Лев Сомов уволен с занимаемой должности. Обязанности руководителя управления временно исполняет Сергей Ментюгов, что он лично подтвердил «URA.RU».

Комментировать информацию об увольнении своего предшественника Ментюгов отказался: «Уволен он или ушел в отпуск, я не знаю», — заявил чиновник.

По данным источника «URA.RU», в среду, 10 мая, на комиссии в администрации города Льву Сомову предъявили претензию прокуратуры о его аффилированности с некоторыми перевозчиками. На комиссии Сомов был со своим адвокатом. Источник не исключает, что экс-директор транспортного управления намерен опровергнуть эти подозрения и будет восстанавливаться в должности через суд.

Связаться с самим Львом Сомовым не удалось. Известно, что в настоящее время он находится за пределами Курганской области.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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