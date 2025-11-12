В Кургане суд оставил в СИЗО подростков, поджегших объект на железной дороге
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский областной суд рассмотрел жалобы защитников двух курганских подростков, которых обвиняют в теракте — совершении поджога группой лиц на объекте железной дороги в целях дестабилизации органов власти. Несмотря на просьбы адвокатов отпустить несовершеннолетних под домашний арест, их оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в облсуде.
«Решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Курганского областного суда в ответ на запрос. Подростки останутся в СИЗО как минимум до 21 декабря.
Адвокаты просили отпустить молодых людей под домашний арест. Суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в прошении и оставил обвиняемых под стражей.
В СИЗО молодые люди попали после того, как их задержали сотрудники ФСБ. Юношей обвинили в том, что они подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в районе Заозерного жилого массива. Было возбуждено уголовное дело.
