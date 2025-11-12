Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Кургане суд оставил в СИЗО подростков, поджегших объект на железной дороге

12 ноября 2025 в 19:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганские подростки, которых обвиняют в поджоге, оставлены судом в СИЗО

Курганские подростки, которых обвиняют в поджоге, оставлены судом в СИЗО

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд рассмотрел жалобы защитников двух курганских подростков, которых обвиняют в теракте — совершении поджога группой лиц на объекте железной дороги в целях дестабилизации органов власти. Несмотря на просьбы адвокатов отпустить несовершеннолетних под домашний арест, их оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в облсуде.

«Решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Курганского областного суда в ответ на запрос. Подростки останутся в СИЗО как минимум до 21 декабря.

Адвокаты просили отпустить молодых людей под домашний арест. Суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в прошении и оставил обвиняемых под стражей.

Продолжение после рекламы

В СИЗО молодые люди попали после того, как их задержали сотрудники ФСБ. Юношей обвинили в том, что они подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в районе Заозерного жилого массива. Было возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал