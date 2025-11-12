В Кургане суд оставил в СИЗО подростков, поджегших объект на железной дороге

Курганские подростки, которых обвиняют в поджоге, оставлены судом в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд рассмотрел жалобы защитников двух курганских подростков, которых обвиняют в теракте — совершении поджога группой лиц на объекте железной дороги в целях дестабилизации органов власти. Несмотря на просьбы адвокатов отпустить несовершеннолетних под домашний арест, их оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в облсуде.

«Решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Курганского областного суда в ответ на запрос. Подростки останутся в СИЗО как минимум до 21 декабря.

Адвокаты просили отпустить молодых людей под домашний арест. Суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в прошении и оставил обвиняемых под стражей.

