Новая зарплата мэра Мокана и награда для ГФИ Пушкина: главное в Кургане за 12 ноября

Мэр Шадринска Мокан получил одобрение депутатов гордумы на повышение зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Шадринской гордумы (Курганская область) утвердили индексацию зарплаты мэру города Антону Мокану. По сведениям источников, приближенных к политкругам, доход главы города может достигнуть 180 тысяч рублей.

В среду, 12 ноября, ФСБ доложила о разгроме нарколаборатории в Далматовском округе. Главный федеральный инспектор Артем Пушкин удостоен ордена Дружбы. Эти и другие события дня — в дайджесте главных новостей URA.RU.

Новое решение по делу экс-замглавы Кургана

Курганский областной суд отменил решение о возврате уголовного дела в отношении экс-замглавы города Кургана Андрея Жижина на доработку в прокуратуру. Дело возвращено в Курганский городской суд, где его продолжит рассматривать тот же судья. Ранее обвинительный акт содержал нарушения, что стало поводом для возврата дела, но прокуратура успешно подала апелляцию.

В Далматово силовики разгромили нарколабораторию

В Курганской области ФСБ при поддержке Росгвардии ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона в селе Уральцевское Далматовского муниципального округа. Задержан наркоделец, изъято свыше 2 кг наркотика. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Главный федеральный инспектор удостоен награды

Главный федеральный инспектор Курганской области Артем Пушкин награжден Орденом Дружбы по указу президента Владимира Путина. Награда присуждается за вклад в укрепление мира, сотрудничества, законности и проекты экономического и международного развития.

Дума Шадринска повысила мэру зарплату

Шадринская городская дума увеличила оклад главы города Антона Мокана. Размер зарплаты изменен с 24 тысяч до 48 тысяч в месяц, что в итоге доведёт доход мэра почти до 180 тысяч рублей. Решение вступило в силу 11 ноября.

Бывший силовик погиб на СВО

Бывший начальник отдела ГАИ Кургана Андрей Сергеев, осужденный за мошенничество и взятки, погиб в зоне СВО. Он был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима, но ушел на специальную военную операцию непосредственно из места лишения свободы.

Подростки-поджигатели оставлены судом Кургана в СИЗО