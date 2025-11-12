Логотип РИА URA.RU
Два водителя попали в больницу после массового ДТП у курганского завода. Видео

12 ноября 2025 в 19:52
В Кургане двух водителей доставили в больницу после массового ДТП

В Кургане двух водителей доставили в больницу после массового ДТП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горожане сообщают о массовом ДТП возле Курганского машиностроительного завода на проспекте Машиностроителей. Движение затруднено, водители попали в больницу — в соцсетях появилось видео с места происшествия.

«Серьезное ДТП на КМЗ с участием четырех авто. О пострадавших неизвестно», — пишет паблик «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В городском отделе ГАИ, куда обратилась редакция, сообщили о трех участниках ДТП, двое водителей были госпитализированы.

Сотрудники ГАИ сообщили, что авария случилась в 17:30. Водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны Заозерного и при повороте налево не уступил дорогу водителю LadaGranta. После удара транспортные средства зацепили автомобиль Nissan. Водители ВАЗ и «Гранты» доставлены в больницу.

