В Кургане двух водителей доставили в больницу после массового ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горожане сообщают о массовом ДТП возле Курганского машиностроительного завода на проспекте Машиностроителей. Движение затруднено, водители попали в больницу — в соцсетях появилось видео с места происшествия.

«Серьезное ДТП на КМЗ с участием четырех авто. О пострадавших неизвестно», — пишет паблик «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В городском отделе ГАИ, куда обратилась редакция, сообщили о трех участниках ДТП, двое водителей были госпитализированы.

Сотрудники ГАИ сообщили, что авария случилась в 17:30. Водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны Заозерного и при повороте налево не уступил дорогу водителю LadaGranta. После удара транспортные средства зацепили автомобиль Nissan. Водители ВАЗ и «Гранты» доставлены в больницу.