Северное сияние заметили в небе над Курганской областью. Фото
Северное сияние заметили жители Звериноголовского Курганской области
Фото: читатель URA.RU
В небе над Курганской областью было замечено северное сияние. Его наблюдали жители Звериноголовского округа. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.
«Сегодня в 7:00 было северное сияние в Звериноголовском», — сообщили в редакцию URA.RU местные жители. Они прислали фото редкого явления.
Для в Курганской области северное сияние не характерно, но периодически оно наблюдается в этом и других регионах, где оно бывает крайне редко. Ученые связывают его со вспышками на Солнце.
Ранее на Солнце была зафиксирована самая крупная вспышка в 2025 году. Такие мощные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, что потенциально приведет к нарушениям магнитосферы Земли и магнитным бурям.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!