Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Северное сияние заметили в небе над Курганской областью. Фото

12 ноября 2025 в 22:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Северное сияние заметили жители Звериноголовского Курганской области

Северное сияние заметили жители Звериноголовского Курганской области

Фото: читатель URA.RU

В небе над Курганской областью было замечено северное сияние. Его наблюдали жители Звериноголовского округа. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Сегодня в 7:00 было северное сияние в Звериноголовском», — сообщили в редакцию URA.RU местные жители. Они прислали фото редкого явления.

Для в Курганской области северное сияние не характерно, но периодически оно наблюдается в этом и других регионах, где оно бывает крайне редко. Ученые связывают его со вспышками на Солнце. 

Продолжение после рекламы

Ранее на Солнце была зафиксирована самая крупная вспышка в 2025 году. Такие мощные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, что потенциально приведет к нарушениям магнитосферы Земли и магнитным бурям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал