Северное сияние заметили жители Звериноголовского Курганской области Фото: читатель URA.RU

В небе над Курганской областью было замечено северное сияние. Его наблюдали жители Звериноголовского округа. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Сегодня в 7:00 было северное сияние в Звериноголовском», — сообщили в редакцию URA.RU местные жители. Они прислали фото редкого явления.

Для в Курганской области северное сияние не характерно, но периодически оно наблюдается в этом и других регионах, где оно бывает крайне редко. Ученые связывают его со вспышками на Солнце.

