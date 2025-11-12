В курганском Центре Илизарова сняли репортаж Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане в Центре Илизарова работала съемочная группа федерального телеканала. Готовится специальный репортаж о лечении и реабилитации бойцов СВО. Об этом сообщается в паблике Центра Илизарова во «ВКонтакте».

«Весь день сегодня в Центре Илизарова работала съемочная группа федерального телеканала „Звезда“. Репортер Анатолий Бородкин готовит специальный репортаж о лечении и реабилитации бойцов СВО в стенах Центра Илизарова», — пишет медучреждение.

Съемки проходили в нескольких отделениях центра, включая Клинику реконструктивно-восстановительной хирургии повреждений конечностей и таза, Клинику костно-суставной инфекции и отделение медицинской реабилитации. В репортаже будут показаны истории бойцов, получивших тяжелые минно-взрывные ранения в зоне специальной военной операции. Врачи Центра Илизарова отмечают, что современные боевые травмы отличаются от травм локальных войн прошлых лет, но проверенные методы лечения остаются актуальными и спасают жизни. Съемная группа посетила две операции: в одном случае пациент завершал лечение и происходил демонтаж аппарата, в другом — только начинал лечение.

Кроме съемочной группы, на показательной операции в отделении №3 присутствовали специалисты из Индии, Филиппин и Алжира. Они проходят обучение методу Илизарова в рамках образовательного цикла.

В Кургане медицинские учреждения активно внедряют инновационные методы лечения. Ранее в госпитале для ветеранов войн успешно провели уникальную операцию на глазах с использованием аутологичной плазмы крови, а свердловские врачи продемонстрировали возможности современной медицины, спасая конечности бойцов СВО с тяжелыми ранениями с помощью аппарата Илизарова.