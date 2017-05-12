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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
18:04  12 мая 2017 0

Экс-депутат и генерал схлестнутся в прямом эфире из-за экономики Зауралья

Дебаты в Единой России Курган, дебаты, таймер
Дебаты участников праймериз "Единой России" проходят в прямом эфиреФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В субботу, 13 мая, в курганском отделении партии «Единая Россия» пройдут вторые дебаты участников предварительного голосования на довыборах в Курганскую областную Думу. Темой обсуждения станет экономика, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской партийной ячейки.

В дебатах примут участие управляющий Отделением пенсионного фонда РФ по Курганской области, экс-депутат облдумы Александр Сапожников, ректор «Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева» Владимир Левитский, а также начальник управления по Курганской области ООО «Уралкотёл» Иван Светличный и пенсионер Валерий Дегтянников. Посмотреть дебаты можно в прямом эфире на сайте регионального отделения «Единой России», начало в 11 часов.

В пятницу, 12 мая, участники праймериз провели встречу с жителями Сафакульевского района.

Довыборы в областную Думы по округу №10 объявлены в связи с тем, что в ноябре 2016 года скоропостижно скончался депутат Владимир Степанов. Предварительное голосование пройдет 28 мая на участках Альменевского, Сафакулевского и Щучанского районов.

Анна Бояркина
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