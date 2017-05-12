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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
17:51  12 мая 2017 0

В Зауралье влюбленный пьяница не смог доползти до дамы сердца, чтобы вручить цветы. ВИДЕО

К любимой с цветами пьяница готов был ползти даже на коленяхФото: скрин YouTube

В соцсетях Зауралья набирает популярность видеоролик, героем которого стал алкоголик, купивший букет для своей возлюбленной. Но донести цветы до предмета своего обожания молодой человек так и не смог: слишком много было выпито алкоголя, а в самый ответственный момент его подобрали и увезли в отделение полицейские.

Мужчина едва стоит на ногах, но изо всех сил пытается донести букет до малиновой иномарки, в которой, по всей видимости, и находится его возлюбленная. Злой рок помешал влюбленному-выпивохе осуществить свои намерения: за мужчиной прибыл автомобиль ППС. Пьяницу доставили в полицейский участок.

Нина Калинина
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