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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
19:33  12 мая 2017 0

В Кургане из-за ремонтных работ отключат горячую воду

Вода из крана. Курган, душ, вода
Водоснабжение будет восстановлено 18 мая к 17:00Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ПАО «КГК» временно отключит горячую воду в ряде домов Кургана в связи с восстановлением раскопок специалистами АО «Водный союз» по адресу б. Солнечный, 9. Ремонтные работы будут проходить с 15.05.2017 г. с 8 ч 00 мин до 18.05.2017 г. 17 ч 00 мин.

Отключение горячего водоснабжения пройдет в административных зданиях и жилых домах, расположенных по адресам:

— б. Солнечный, 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,14а, 15,15 корп. 2,6,15,16,17;

— ул. Артема, 35;

— ул. Дружбы, 40 (д/сад №55);

— ул. Бажова, 67,71.

Сергей Макеев
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