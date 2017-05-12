21:04 12 мая 2017 0

Команда Трампа планирует отменить регулярные пресс-брифинги Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп предложил заменить живое общение с прессой в Белом доме на письменные ответы. Президент США заявил, что устал от критики своих представителей со стороны СМИ, которые, по мнению журналистов, нередко ошибаются и уходят от ответов в ходе пресс-брифингов.

«Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне. Может, лучшим решением будет отменить все брифинги для прессы и ради точности раздавать письменные ответы?» — цитирует Трампа агентство «Интерфакс».

Позже президент США написал в своем микроблоге в Twitter: «фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно», вновь намекнув на недобросовестную работу ряда американских изданий.