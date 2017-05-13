23:27 12 мая 2017 1

В результате аварии, к счастью, никто не погиб (фото из архива) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Три автобуса с гастарбайтерами попали в ДТП по пути в Екатеринбург. Авария произошла на территории Курганской области.

Автобусы следовали один за другим и везли рабочих из Казахстана, Таджикистана и из Пермского края. Всего в трех машинах находилось порядка 160 человек.

«Когда автобусы проезжали Катайский район, на одном из участков новой строящейся дороги перед ними на светофоре резко затормозила легковушка, — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. — Два автобуса успели остановиться, а третий врезался во впереди идущий, и таким образом все три автобуса столкнулись «паровозиком».

Трое мужчин получили травмы, но после осмотра врачей от госпитализации отказались. В ближайшее время автобусы с рабочими продолжат путь в Екатеринбург.

На момент публикации официальный комментарий УГИБДД УМВД России по Курганской области получить не удалось.