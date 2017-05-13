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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости 
23:27  12 мая 2017 1

Три автобуса со 160 гастарбатейрами попали в ДТП по пути в Екатеринбург

Авария междугородний автобус Асбест Екатеринбург, трасса Асбест Белоярский, авария междугородний автобус, автобус Асбест Екатеринбур
В результате аварии, к счастью, никто не погиб (фото из архива)Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Три автобуса с гастарбайтерами попали в ДТП по пути в Екатеринбург. Авария произошла на территории Курганской области.

Автобусы следовали один за другим и везли рабочих из Казахстана, Таджикистана и из Пермского края. Всего в трех машинах находилось порядка 160 человек.

«Когда автобусы проезжали Катайский район, на одном из участков новой строящейся дороги перед ними на светофоре резко затормозила легковушка, — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. — Два автобуса успели остановиться, а третий врезался во впереди идущий, и таким образом все три автобуса столкнулись «паровозиком».

Трое мужчин получили травмы, но после осмотра врачей от госпитализации отказались. В ближайшее время автобусы с рабочими продолжат путь в Екатеринбург.

На момент публикации официальный комментарий УГИБДД УМВД России по Курганской области получить не удалось.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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