Хакеры атаковали российские банки, РЖД и Минздрав

14:14 13 мая 2017 0

В Центробанке заявили о хакерской атаке Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк сообщил о массовых хакерских атаках на банки. Также кибератака была совершена на IT-систему РЖД и Минздрав.

Как сообщает RT, массовые рассылки вредоносного программного обеспечения зафиксировал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России — ФинЦЕРТ.

«ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа, — цитирует агентство сообщение Центробанка. — Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано».

Также кибератака была совершена на IT-систему РЖД.

«Вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты», — сообщили СМИ в компании.

Как добавляет «Русская планета», пытались хакеры атаковать и Минздрав России, однако специалисты ведомства сумели вовремя отразить удар. «Сообщаю, что @MINZDRAV_RF оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости», — написал в своем «Твиттере» помощник министра здравоохранения Никита Одинцов.

Накануне, 12 мая, стало известно, что вирусы-вымогатели атаковали 54 страны, в том числе и Россию. В нашей стране первыми нападению хакеров подверглись системы МВД, Следственного комитета и компании «Мегафон».

Позже бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что к кибератакам может быть причастно Агентство национальной безопасности США — АНБ.