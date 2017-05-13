Сноуден назвал виновных в массовых хакерских атаках по всему миру

10:44 13 мая 2017 0

Эдвард Сноуден Фото: Википедия

Эдвард Сноуден назвал виновных в масштабных хакерских атаках, которым подверглись многие страны, в том числе и Россия. По мнению экс-сотрудника американских спецслужб, к кибератакам может быть причастна структура Агентства национальной безопасности США.

Так, в своем «Твиттере» Сноуден намекнул, что при взломе компьютерных систем больниц в Великобритании хакеры использовали модифицированные программы американского АНБ.

«Ого: решение АНБ создавать инструменты атаки против американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов больниц», — цитирует RT сообщение Сноудена. Ранее стало известно, что на больницы Великобритании было совершено масштабное хакерское нападение.

Всего накануне, 12 мая, кибератакам подверглись 54 страны, в том числе и Россия, продолжает информагентство Nation News. Так, неизвестный вирус-вымогатель проник во внутренние системы МВД, Следственного комитета и компании «Мегафон». Он моментально зашифровал содержимое дисков, блокировал экран и предложил заплатить 300 долларов за разблокирование устройства.