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15 мая 2017
14 мая 2017
06:56  15 мая 2017 0

Россияне снова полюбили Турцию

Клипарт, флаг турции, турция
Опрос ВЦИОМ говорят о снижении уровня враждебного отношения к ТурцииФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители России снова начали испытывать симпатии к Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным «Известий», в 2016 году отношения двух стран считали враждебными 23% участников опроса, а год спустя такой ответ дают уже лишь 4%. Напряженными отношения год назад называли 47%, сейчас — 24%. Добрососедскими отношения с Турцией считают 8% респондентов, дружескими — 6%, а «довольно теплыми» — 5%.

Почти половина опрошенных (49%) уверена, что сотрудничество с Турцией надо развивать, несмотря на трудности в отношениях между двумя государствами.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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