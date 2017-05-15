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Главные новости Челябинской области
10:34  15 мая 2017 0

Тысяча домов в Челябинске останется без горячей воды. СПИСОК

Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, отключение, горячая вода, тазик, ковшик
На две недели челябинцам придется отвыкнуть от благ цивилизацииФото: Александр Константинов © URA.RU

Первый этап опрессовки начнется в Челябинске со вторника, 16 мая. Как сообщил на аппаратном совещании мэр города Евгений Тефтелев, более тысяч жилых домов на две недели будут отключены от горячей воды.

«Мы планировали начать работы еще неделю назад, но погода этому не благоприятствовала. Но откладывать больше некуда, опрессовка начинается. Предполагается, что все пройдет по графику», — пояснил 15 мая градоначальник.

В общей сложности ГВС исчезнет в 1064 жилых домах, 19 лечебных учреждениях, 65 школах и колледжах, а также в 67 детсадах. Горожане могут поискать свой дом в списках, опубликованных на официальном сайте МУП «ЧКТС».

Владимир Васин
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