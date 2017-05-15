{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Челябинской области
11:42  15 мая 2017 0

Челябинский губернатор провел выходной в Южноуральске. ФОТО

Дубровский проверил строительство ФОК а в ЮжноуральскеФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинский губернатор Борис Дубровский в воскресенье посетил Южноуральск с внеплановым визитом. Он в компании мэра Александра Лазарева побывал на возобновившейся стройке ФОКа с искусственным льдом, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Возведение объекта после перерыва началось в прошлом году по инициативе и под контролем губернатора. Борис Дубровский поставил задачу сдать комплекс к новогодним каникулам.

«Проект ФОКа требует корректировки и доработки. Он должен стать местом массового отдыха жителей Южноуральска, поэтому необходимо очень продуманно подойти к прилегающей территории, к тем объектам, которые можно на ней разместить: футбольное поле, роллерные и велосипедные дорожки. Конечно же, здесь не должно быть никаких искусственных ограждений и КПП, препятствующих занятиям спортом. Внутри ФОКа также необходимо пересмотреть планировку, сократив до минимума административные помещения в пользу аудиторий для физической подготовки детей», — отметил глава региона.

Особое внимание поручено уделить благоустройству
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На завершение работ направлено 80 млн рублей из областного бюджета. Общая стоимость проекта — более 220 млн рублей, включая оборудование. Крытым катком с искусственным льдом смогут пользоваться более 100 тыс. жителей Южноуральска и соседних муниципалитетов — Еманжелинска, Увельского, Пластовского, Троицкого районов. В ФОКе откроют школы фигурного катания и хоккея, будут сеансы массового катания.

Сейчас проводятся внутренние работы, благоустройство территории, подключены все коммуникации. Подрядчик заверил губернатора, что к первой заливке льда приступят в августе.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров