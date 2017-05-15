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15 мая 2017
14:15  15 мая 2017 0

Самолет ВМС США проследил за поставкой российского оружия в Сирию

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
Россия продолжает поддерживать правительство СирииФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку вблизи базы вооруженных силы РФ в Сирии. По одной из версий, появление американского разведчика связано с прибытием партии оружия из Новороссийска в сирийские порты.

Согласно информации порталов, отслеживающих полеты военной авиации, патрульный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168440 в течение длительного времени вел наблюдение в районе побережья, где расположена военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией, сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, столь пристальное внимание к военным объектам РФ со стороны американских ВМС связано с прибытием грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, на которых могло перевозиться российское вооружение.

Сергей Макеев
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