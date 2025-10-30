«Уволен, ***»: стала известна судьба выгнанного с матом самарского чиновника
Сейчас Юрий Жидков находится на больничном
Фото: ВКонтакте / Юрий Жидков
Мэр Кинельского района Самарской области Юрий Жидков продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на инцидент, произошедший в середине октября, когда губернатор региона Вячеслав Федорищев допустил в его адрес нецензурные высказывания. Пятилетний срок полномочий Жидкова завершился 29 октября, однако, в связи с отсутствием нового главы муниципалитета, действующий руководитель продолжает выполнять обязанности на основании устава района — до тех пор, пока его преемник официально не вступит в должность, пояснили юристы.
«23 октября на собрании представителей Кинельского района было принято решение о проведении повторного конкурса на замещение должности главы муниципалитета. Прием заявок продлится до 16 ноября. Предыдущий конкурс, стартовавший 26 сентября, признали несостоявшимся. Согласно правилам, подобный статус присваивается в случаях, если к участию допускается только один кандидат или ни один из претендентов не соответствует установленным требованиям», — выяснили «Ведомости».
В приемной Жидкова сообщили журналистам, что после того как он услышал от Федорищева грубое высказывание и объявление об увольнении, на следующий день оформил больничный и до настоящего времени к работе не приступил. В администрации района ранее отмечали, что глава пообещал подать заявление об увольнении после восстановления здоровья. На период его отсутствия исполнение обязанностей главы Кинельского района возложено на первого заместителя Дмитрия Грикошкина.
