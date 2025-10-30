«Уволен, ***»: стала известна судьба выгнанного с матом самарского чиновника

Сейчас Юрий Жидков находится на больничном Фото: ВКонтакте / Юрий Жидков

Мэр Кинельского района Самарской области Юрий Жидков продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на инцидент, произошедший в середине октября, когда губернатор региона Вячеслав Федорищев допустил в его адрес нецензурные высказывания. Пятилетний срок полномочий Жидкова завершился 29 октября, однако, в связи с отсутствием нового главы муниципалитета, действующий руководитель продолжает выполнять обязанности на основании устава района — до тех пор, пока его преемник официально не вступит в должность, пояснили юристы.

«23 октября на собрании представителей Кинельского района было принято решение о проведении повторного конкурса на замещение должности главы муниципалитета. Прием заявок продлится до 16 ноября. Предыдущий конкурс, стартовавший 26 сентября, признали несостоявшимся. Согласно правилам, подобный статус присваивается в случаях, если к участию допускается только один кандидат или ни один из претендентов не соответствует установленным требованиям», — выяснили «Ведомости».