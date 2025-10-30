Госдума анонсировала введение семейной налоговой выплаты с 2026 года

Финансирование мер поддержки семей с детьми в 2026 году будет увеличено Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Финансирование поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на приоритетные расходы на спецоперацию и задачи по обеспечению национального суверенитета. Так со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Несмотря на то, что идет специальная военная операция и средства, конечно, уходят на защиту суверенитета, проведение и реализацию важнейших очень военных задач, мы видим рост финансирования так называемого „детского бюджета“: меры поддержки, новые выплаты — с 2026 вводится семейная налоговая выплата», — заявила Кузнецова РИА Новости. Она подчеркнула, что поддержка детства и семей остается ключевым направлением государственной политики, определенным президентом страны.

По словам вице-спикера, средства на новые меры соцподдержки уже заложены в проект федерального бюджета на 2026 год. Кроме того, Кузнецова сообщила о проводимой в Госдуме работе по защите ценностного суверенитета. Для этого была создана межфракционная рабочая группа, объединившая представителей всех парламентских партий. В рамках этой деятельности депутаты уже разработали и продолжают дорабатывать законопроекты, направленные на сохранение традиционных семейных и культурных ценностей.

Продолжение после рекламы