Госдума анонсировала введение семейной налоговой выплаты с 2026 года
Финансирование мер поддержки семей с детьми в 2026 году будет увеличено
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Финансирование поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на приоритетные расходы на спецоперацию и задачи по обеспечению национального суверенитета. Так со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Несмотря на то, что идет специальная военная операция и средства, конечно, уходят на защиту суверенитета, проведение и реализацию важнейших очень военных задач, мы видим рост финансирования так называемого „детского бюджета“: меры поддержки, новые выплаты — с 2026 вводится семейная налоговая выплата», — заявила Кузнецова РИА Новости. Она подчеркнула, что поддержка детства и семей остается ключевым направлением государственной политики, определенным президентом страны.
По словам вице-спикера, средства на новые меры соцподдержки уже заложены в проект федерального бюджета на 2026 год. Кроме того, Кузнецова сообщила о проводимой в Госдуме работе по защите ценностного суверенитета. Для этого была создана межфракционная рабочая группа, объединившая представителей всех парламентских партий. В рамках этой деятельности депутаты уже разработали и продолжают дорабатывать законопроекты, направленные на сохранение традиционных семейных и культурных ценностей.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что с 2026 года семейную налоговую выплату смогут получить более семи миллионов работающих родителей с двумя и более детьми при определенных условиях дохода и имущества. По оценкам властей, эта мера коснется порядка 11 миллионов детей, а размер выплаты составит 7% из уплаченного НДФЛ. Кроме того, в 2026 году планируется расширить финансирование программы социального контракта для поддержки нуждающихся семей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.