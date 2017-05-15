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Главные новости Курганской области
14:56  15 мая 2017 0

Руководство зауральского следственного комитета раскрыло кошельки

Подписание комплекса мер защиты прав несовершеннолетних Курган, крупеня петр
Петр Крупеня купил квартиру в прошлом годуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель следственного управления следственного комитета РФ по Курганской области Петр Крупеня за 2016 год заработал 3,5 млн рублей. Сведения о доходах работников ведомства размещены на официальном сайте регионального СКР.

Годом ранее руководитель зауральского управления заработал 3,1 млн рублей. Супруга Петра Крупени получила доход в 145 тыс. рублей. Совместно они владеют квартирой площадью 107,3 кв. м. Также руководитель ведомства имеет жилой дом (163,2 кв. м) и земельный участок (2,2 тыс. кв. м). В списке имущества в 2016 году у Петра Крупени появилась квартира площадью 39,5 кв. м, год, но исчез земельный участок размером 1,5 тыс. квадратных метров.

Первый заместитель руководителя Дмитрий Цымбаленко заработал 2,57 млн рублей (в 2015 году — 3,14 млн рублей). Он по-прежнему владеет Audi Q5, земельным участком (921 кв. м). Его супруга заработала 687 тыс. рублей, в их совместной собственности квартира площадью 99,4 квадратного метра.

Татьяна Жаткина
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