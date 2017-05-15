20:01 15 мая 2017 0

Жителей Ясных полян лишили сначала мэра, а затем права его выбирать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты сельского поселения Ясные Поляны в Челябинской области 15 мая отказались от прямых выборов главы поселения. Решение было принято вопреки результатам публичных слушаний, и пришедшие на закрытую сессию жители начали собирать подписи за отзыв самих народных избранников.

По словам главы Ясных Полян Александра Лебина, ранее отстраненного от должности под предлогом неудовлетворительной работы, принятые поправки не могут быть зарегистрированы региональным минюстом. «Сегодня, 15 мая, один из жителей Ясных Полян оспорил это решение в Челябинском облсуде. Заявление принято и зарегистрировано, в прокуратуру и минюст отправлены уведомления. По закону до рассмотрения дела правовой статус должностных лиц и устав поселения замораживаются», — пояснил он корреспонденту «URA.RU».

«Неуд» самому Лебину был поставлен депутатами 24 апреля, когда тот находился в отпуске. На следующий день прошли публичные слушания, где предполагалось одобрить отказ от принятых самими же депутатами в 2016 году прямых выборов. Однако итог был обескураживающим. «Слушания назначили на Радоницу в расчете, что никто не придет, и просчитались. Сегодняшнюю сессию сделали закрытой, а люди снова пришли — не меньше ста человек. Пять вызванных полицейских ограничились ролью наблюдателей, поскольку, помимо возмущения, никаких других эксцессов не было. Сразу после окончания начался сбор подписей за отставку самих депутатов», — рассказал агентству Лебин.

Александр Лебин (справа) — последний из сельских «возмутителей спокойствия». Выступавшие за прямые выборы мэры Родников Николай Гуцуляк и бобровский Дмитрий Кузьмин уже потеряли власть. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание по иску самого главы, в котором он требует признать незаконными неудовлетворительную оценку своей работы и отстранение от должности, состоится в Троицком районном суде 17 мая. «URA.RU» продолжит следить за развитием ситуации.

Ясные Поляны, наряду с троицким же селом Бобровка и Рощино (Сосновский район), считаются своего рода индикаторами наметившегося на Южном Урале тренда по «откату» от прошедшей недавно реформы МСУ. Сегодня за судьбой возмутителей спокойствия следят поселения в Увельском, Кунашакском, Чебаркульском и Верхнеуральском районах Выборы глав депутатами из числа одобренных конкурсной комиссией кандидатов не слишком нравятся населению. Прямые же выборы, как показал пример той же Бобровки, чреваты непредсказуемым результатом для власти. И если в областном правительстве на них смотрят более-менее снисходительно, то районные чиновники остаются категорическими сторонниками конкурсной системы.