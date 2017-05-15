Бузова поглумилась над бывшим мужем в Comedy Club. ВИДЕО

20:15 15 мая 2017 0

Бузова отомстила футболисту Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Телеведущая Ольга Бузова высмеяла в шоу Comedy Club своего бывшего мужа, заявив, что полузащитники ей больше не нужны, намекнув на амплуа ее бывшего супруга — футболиста Дмитрия Тарасова.

В беседе с резидентами клуба Павлом Волей и Гариком Харламовым теледива призналась, что теперь она ищет настоящего защитника. В ответ Воля заявил, что ее заявление было не просто прекрасным, а «претарасным».

Ранее сестра Бузовой опубликовала в Сети видео с Ольгой, на котором она обнимает незнакомца. «Моя счастливая Бузова», — прокомментировала кадры Анна.

Бузова и Тарасов сыграли свадьбу летом 2012 года, однако в конце прошлого года официально развелись, после чего даже заблокировали друг друга в социальных сетях. По словам Бузовой, причиной разрыва отношений стала измена Тарасова, который признался, что больше не любит супругу.