Вынесен важный вердикт по делу об убийстве Игоря Талькова
21 ноября 2025 в 09:34
Фото: © URA.RU
Психиатрическая экспертиза установила, что Валерий Шляфман, осужденный за убийство Игоря Талькова, является вменяемым. Информация следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
