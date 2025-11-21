Назван самый дорогой российский артист на Новый год
Шнуров просит за 40-минутное выступление 20 млн рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Музыкант Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом в Новом году. По данным telegram-каналов, за 45 минут выступления группа «Ленинград» требует от заказчика около 27 миллионов рублей.
«Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом в Новом году: 45 минут „Ленинграда“ обойдутся покупателям в 27 миллионов», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника, высокий ценник артиста обусловлен не только его популярностью, но и серьезными требованиями к организации выступления и проживания.
Шнуров просит за 40-минутное выступление примерно 20 миллионов рублей, за часовое — около 24 миллионов рублей. Еще три миллиона рублей нужно будет оплатить для выполнения условий райдера. Среди требований — перелет бизнес-классом с доступом в VIP-залы, персональный охранник, трансфер на Maybach S223/222 и проживание в дорогих отелях за границей, где есть мини-бар и увлажнитель воздуха.
В то же время наименьший гонорар среди звезд у бывшей участницы группы «Ранетки» Анны Рудневой. За девять песен она берет 240 тысяч рублей, а за дополнительные требования (райдер) — 40 тысяч рублей. Руднева не ставит жестких условий: ездит на такси и в райдере просит только воду, сыр, овощи, колбасу и определенный алкоголь. К тому же у нее нет строго закрепленных дат выступлений, поэтому организаторам проще пригласить ее на мероприятие.
Ранее telegram-канал Shot сообщал, что Надежда Кадышева сейчас — самая дорогая звезда в России. Минимальная цена ее 40-минутного выступления достигла 25 миллионов рублей. Раньше певица выступала за 1,5 миллиона рублей, но со временем неоднократно повышала стоимость своих выступлений. Сейчас ее график практически полностью расписан. По данным канала, цена на выступления Кадышевой продолжает расти, вероятнее всего, из-за приближения новогодних праздников, передает «Общественная служба новостей».
