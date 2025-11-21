Назван самый дорогой российский артист на Новый год

Шнуров просит за 40-минутное выступление 20 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом в Новом году. По данным telegram-каналов, за 45 минут выступления группа «Ленинград» требует от заказчика около 27 миллионов рублей.

«Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом в Новом году: 45 минут „Ленинграда“ обойдутся покупателям в 27 миллионов», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника, высокий ценник артиста обусловлен не только его популярностью, но и серьезными требованиями к организации выступления и проживания.

Шнуров просит за 40-минутное выступление примерно 20 миллионов рублей, за часовое — около 24 миллионов рублей. Еще три миллиона рублей нужно будет оплатить для выполнения условий райдера. Среди требований — перелет бизнес-классом с доступом в VIP-залы, персональный охранник, трансфер на Maybach S223/222 и проживание в дорогих отелях за границей, где есть мини-бар и увлажнитель воздуха.

В то же время наименьший гонорар среди звезд у бывшей участницы группы «Ранетки» Анны Рудневой. За девять песен она берет 240 тысяч рублей, а за дополнительные требования (райдер) — 40 тысяч рублей. Руднева не ставит жестких условий: ездит на такси и в райдере просит только воду, сыр, овощи, колбасу и определенный алкоголь. К тому же у нее нет строго закрепленных дат выступлений, поэтому организаторам проще пригласить ее на мероприятие.