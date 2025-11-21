Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ВСУ атаковали регионы России 33 дронами

21 ноября 2025 в 09:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дроны сбиты над семью регионами РФ и черным морем

Дроны сбиты над семью регионами РФ и черным морем

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атаки фиксировались  с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября (время московское).

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Семь дронов были сбиты над Смоленской областью, столько же — над Ростовской, шесть — над Белгородской Четыре БПЛА пытались атаковать Крым. По два уничтожены в Воронежской области и в Краснодарском крае. Пять дронов ликвидированы над акваторией Черного моря.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал