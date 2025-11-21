ВСУ атаковали регионы России 33 дронами
Дроны сбиты над семью регионами РФ и черным морем
За ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атаки фиксировались с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября (время московское).
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Семь дронов были сбиты над Смоленской областью, столько же — над Ростовской, шесть — над Белгородской Четыре БПЛА пытались атаковать Крым. По два уничтожены в Воронежской области и в Краснодарском крае. Пять дронов ликвидированы над акваторией Черного моря.
