В конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» победу одержала представительница Мексики
21 ноября 2025 в 09:41
Фото: © URA.RU
По результатам конкурса «Мисс Вселенная — 2025» победительницей стала представительница Мексики. Второе место заняла участница из Таиланда, а россиянка сумела пробиться в тридцатку финалисток. Мероприятие было транслировано в прямом эфире.
Комментарии (1)
- Мисс Вселенная?21 ноября 2025 10:18А что? С других планет тоже были участницы?
