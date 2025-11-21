Экс-сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

По словам Прозорова, Зеленский не мог не знать о коррупции в сфере энергетики Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к коррупционному скандалу и иметь на счету миллиарды. Об этом сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, зарубежные приобретения Зеленского, включая недвижимость и землю, указывают на его статус миллиардера, а получить такие средства законным путем на Украине практически невозможно.

«Но даже судя по его приобретениям за рубежом, его вложениям и в недвижимость, и в землю, мы можем вести речь о том, что Зеленский — миллиардер сейчас. Деньги заработать честным путем на Украине — это просто нереально», — заявил Прозоров ТАСС. Он отметил, что Зеленский не мог не знать о коррупционных схемах в энергетике и других ключевых секторах экономики, несмотря на то, что он лично не отдавал никаких команд.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали масштабную операцию «Мидас». В рамках расследования были выявлены связи коррупционной схемы с бизнесменом и другом Зеленского Тимуром Миндичем, который успел выехать в Израиль до проведения обысков.

Обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову — другу и куму президента. 17 ноября появилась информация о возможном участии в скандале главы офиса Зеленского Андрея Ермака.