{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
08:38  16 мая 2017 0

Минобороны Японии установило место падения ракеты КНДР

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Очередная ракетная провокация КНДР возмутил Совбез ООНФото: depositphotos.com © URA.RU

Баллистическая ракета, выпущенная военными силами КНДР в воскресенье, упала в 450 километрах от японского острова Хоккайдо. Об этом сообщила глава Минобороны Японии Томоми Инада.

«Мы вычислили, что ракета упала в Японское море в 450 км от острова Окусири в префектуре Хоккайдо», — цитирует главу японского ведомства информационное агентство ТАСС. Помимо этого, удалось установить, что запуск ракеты производился с полигона города Кусон, расположенного на северо-западе КНДР.

Ранее в КНДР заявили об успешном пуске баллистической ракеты. Северокорейские журналисты отметили, что аппарат был запущен под высоким углом для безопасности соседних стран, уточняет «Национальная служба новостей».

Между тем Совет безопасности ООН в ходе внеочередного заседания выступил с осуждением северокорейский ракетных испытаний и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями в случае новых провокаций. Представители Совбеза подчеркнули, что действия Северной Кореи усиливают напряженность в Тихоокеанском регионе и противоречат международным резолюциям, напоминает информагентство Nation News.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров