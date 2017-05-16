Минобороны Японии установило место падения ракеты КНДР

08:38 16 мая 2017 0

Очередная ракетная провокация КНДР возмутил Совбез ООН Фото: depositphotos.com © URA.RU

Баллистическая ракета, выпущенная военными силами КНДР в воскресенье, упала в 450 километрах от японского острова Хоккайдо. Об этом сообщила глава Минобороны Японии Томоми Инада.

«Мы вычислили, что ракета упала в Японское море в 450 км от острова Окусири в префектуре Хоккайдо», — цитирует главу японского ведомства информационное агентство ТАСС. Помимо этого, удалось установить, что запуск ракеты производился с полигона города Кусон, расположенного на северо-западе КНДР.

Ранее в КНДР заявили об успешном пуске баллистической ракеты. Северокорейские журналисты отметили, что аппарат был запущен под высоким углом для безопасности соседних стран, уточняет «Национальная служба новостей».

Между тем Совет безопасности ООН в ходе внеочередного заседания выступил с осуждением северокорейский ракетных испытаний и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями в случае новых провокаций. Представители Совбеза подчеркнули, что действия Северной Кореи усиливают напряженность в Тихоокеанском регионе и противоречат международным резолюциям, напоминает информагентство Nation News.