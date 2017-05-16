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Главные новости Ямала
11:02  16 мая 2017 0

В Салехарде спецслужбы подняты по тревоге из-за ребенка на крыше

Объезд проблемных объектов строительства. Куйвашев и Хинштейн. Екатеринбург, многоэтажка, высотка, жилой дом
В Салехарде спецслужбы сняли с крыши подросткаФото: Александр Исаков © URA.RU (из архива)

В Салехарде во вторник, 16 мая, спасатели сняли с крыши подростка. Девочка находилась на краю девятиэтажки. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления МЧС Ямала, сейчас ребенок в безопасности, с ним работают психологи. Причина, побудившую девочку залезть на крышу, не называется.

«16 мая в 9:11 поступило сообщение о том, что на краю крыши одного из девятиэтажных домов находится девочка. Через полторы минуты пожарный караул с краном был на месте. Спасателям удалось забраться на крышу через подъезд, ребенок был спасен», — рассказали в управлении МЧС Ямала.

Полиция произвела оцепление места ЧП, именно сотрудникам МВД удалось уговорить девочку спуститься вместе со спасателями, сообщили в пресс-службе окружного полицейского главка.

Остальная информация пока уточняется.

Юлия Фролова
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