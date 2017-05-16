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15:30  16 мая 2017 0

Следователи выясняют, что привело школьницу на край крыши многоэтажки

Клипарт, многоэтажка, высотка, жилой дом
Психологи работают с девочкой и выясняют, почему она забралась на крышу многоэтажкиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за семиклассницы, которую спасатели сняли с крыши многоэтажки. Девочку вовремя заметили и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС сняли подростка с крыши.

Детский омбудсмен на Ямале Виталий Орешкин рассказал «URA.RU», что семья девочки благополучная. На учете они нигде не стояли. Сейчас с девочкой работают психологи и выясняют причины, которые привели ее на крышу дома.

Пока не исключена версия о том, что к инциденту могут быть причастны подростковые группы смерти. ЧП произошло утром 16 мая в Салехарде. Девушка пробралась на крышу десятиэтажного дома на улице Зои Космодемьянской. Жильцы дома в социальных сетях сообщают, что выход на крышу почти всегда открыт. Подростки часто собираются в подъезде, выходят на крышу фотографироваться.

Вячеслав Егоров
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