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16 мая 2017
15:52  16 мая 2017 0

Голодец рассказала, что умеет ремонтировать телефоны и машины

Международный инвестиционный форум
У вице-премьера немало практических навыковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский вице-премьер Ольга Голодец заявила, что умеет своими руками делать множество вещей, например, ремонтировать автомобили и телефоны.

Как выяснилось, Голодец умеет шить, заниматься ремонтом машин после получения водительских прав в 18 лет. Также у нее есть профессия мастера-телефониста, благодаря которой она умеет легко чинить телефоны, пишет «Интерфакс». Об этом вице-премьер рассказала на пленарном заседании в рамках деловой программы финала V национального чемпионата рабочих профессий, который в эти дни проходит в Краснодаре.

«Очень много вещей, которые я делала своими руками в жизни, и я очень дорожу тем, что я умею делать, и не боюсь что-то делать своими руками», — подчеркнула Голодец.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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