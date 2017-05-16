Фигуранты обвиняются в двух десятках преступленийФото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Курганском городском суде началось рассмотрение дела застройщика Алексея Богомолова и трех чиновников, которые, по версии следствия, оказывали ему содействие в незаконном получении земли. В ходе заседания прокурор озвучил суммы полученных взяток и размер ущерба, нанесенный городскому бюджету, передает корреспондент «URA.RU».
Прокурор Алексей Киселев зачитал позицию обвинения в отношении четырех фигурантов дела о незаконном выделении земли под строительство. По версии следствия, заручившись поддержкой работников городской администрации и правительства области, которым заплатил взятки, застройщик получил шесть земельных участков под строительство социальных объектов на подконтрольные ему организации. Позже для участков на ул. Климова, 52 и 50а, Криволапова 22а, Дзержинского, 39г, К. Маркса, 4а и во 2 микрорайоне Заозерного, выделенных якобы для строительства социальных объектов, было изменено назначение.
Прокурор Алексей Киселев зачитал обвинение
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Это позволило Алексею Богомолову бесплатно получить участки под жилую застройку, в то время как получение их на общем основании с помощью аукциона стоило бы от 4,7 млн рублей до 9,5 млн рублей за каждый. Эти деньги получил бы дефицитный бюджет Кургана, подчеркивают силовики.
По данным прокуратуры, размер взятки для бывшего заместителя начальника областного управления культуры, ныне занимающего должность начальника отдела учета и охраны объектов в правительстве Курганской области Дмитрия Бровко, составил 240 тысяч рублей. Содействие заместителя директора департамента ЖКХ и строительства администрации города Кургана Владимира Вертунова Богомолов оценил в 300 тысяч рублей. Бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений городской администрации Светлана Ковешникова за помощь получила 15 тысяч рублей. За эти деньги чиновники не только помогали в оформлении бумаг и закрывали глаза на нарушения действующего законодательства, но и противодействовали в получении участков другим застройщикам.
Дело рассматривает судья Сергей Лыткин
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В совокупности, по данным следствия, криминальный квартет совершил 19 преступлений, в том числе предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, в крупном размере), ст. 291 УК РФ (дача взятки за незаконные действия, в крупном размере).
Свою вину Алексей Богомолов и другие обвиняемые не признали. Рассмотрение дела продолжится 25 мая. Будут допрошены потерпевшие и свидетели обвинения.