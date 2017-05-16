18:19 16 мая 2017 0

Активы губернатора успешно работают и под внешним управлением Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Соглашение между минэкологии Челябинской области и первым региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) торжественно подпишут 17 мая в Челябинске. Как сообщили «URA.RU» в правительстве региона, вывозом мусора в магнитогорском кластере займется ООО «Центр коммунального сервиса».

Учредителями компании, как следует из данных СБИС, являются две фирмы — ООО «Синай» (в котором 100% принадлежит действующему главе региона Борису Дубровскому) и ООО «Новатек» (в котором Дубровскому принадлежит 99% и 1% числится за его сыном Александром). В пресс-службе минэкологии агентству уточнили, что ООО «ЦКС» стала единственной, подавшей заявку. Конкурсная комиссия сочла ее полностью удовлетворяющей условиям и признала победителем.

Скан: сайт СБИС

В области утверждена принципиально новая территориальная схема обращения с ТБО. Региональные операторы «мусорных» кластеров, на которые поделили Южный Урал, будут заниматься организацией сбора, вывоза и переработки мусора. Расценки на их услуги, за которые будут платить население и организации, после предварительного обсчета должны утверждаться региональным минтарифов.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин на момент подготовки материала был недоступен для журналистов. После назначения в январе 2014 года и. о. губернатора Дубровский, согласно федеральному закону о госслужбе, передал весь свой бизнес в трастовое (доверительное) управление. Тогда же было заявлено, что активы губернатора готовятся к продаже.



Обновлено в 19.06. «Во-первых, следует напомнить, о чем неоднократно заявлял сам губернатор: весь бизнес, учредителем которого был Борис Александрович до вступления в должность главы региона, в полном соответствии с федеральным законодательством, передан в траст, — добавил впоследствии Дмитрий Федечкин. -Губернатор ежегодно сдает декларацию о доходах, она проходит проверки всех уровней, нареканий к ней ни разу не было. Во-вторых, выбор регионального оператора по обращению с ТБО — исключительно конкурсная процедура. Любая компания, которая чувствует в себе силы стать региональным оператором, может принять участие в конкурсе. В данном конкретном случае заявка ООО „Центр коммунального сервиса“ была единственной».