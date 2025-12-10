Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Президент Путин отметил южноуральцев государственными наградами

10 декабря 2025 в 18:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Челябинской области

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Челябинской области

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил двух жителей Челябинской области государственными наградами. Об этом говорится в указе, размещенном на портале правовой информации.

«Медалью за „Спасение пострадавших“ отмечен Швецов Сергей Николаевич — водитель автомобиля ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА, Челябинская область. Звание „Заслуженный журналист Российской Федерации“ присуждается Строгановой Татьяне Сергеевне — пресс-секретарю ЮУрГУ, Челябинская область», — говорится в указе. 

Владимир Путин ранее отметил госнаградами трех жителей Челябинской области. Высокого звания удостоены работники железнодорожной отрасли и артист театра драмы имени Наума Орлова.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал