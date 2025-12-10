Президент Путин отметил южноуральцев государственными наградами
Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Челябинской области
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин отметил двух жителей Челябинской области государственными наградами. Об этом говорится в указе, размещенном на портале правовой информации.
«Медалью за „Спасение пострадавших“ отмечен Швецов Сергей Николаевич — водитель автомобиля ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА, Челябинская область. Звание „Заслуженный журналист Российской Федерации“ присуждается Строгановой Татьяне Сергеевне — пресс-секретарю ЮУрГУ, Челябинская область», — говорится в указе.
Владимир Путин ранее отметил госнаградами трех жителей Челябинской области. Высокого звания удостоены работники железнодорожной отрасли и артист театра драмы имени Наума Орлова.
