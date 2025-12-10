Несколько авиарейсов от Челябинска до Москвы и обратно задерживаются

В Челябинске несколько авиарейсов до Москвы отправятся с опозданием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задерживаются несколько авиарейсов до Москвы. С опозданием ожидаются и самолеты из столичных аэропортов. Об этом сообщается в онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Задерживается два рейса „Челябинск-Москва“ (ДР 6568 и СУ 1093) до аэропорта „Шереметьево“. Также с задержкой ожидаются рейсы из Москвы в Челябинск (ДР 6567 и СУ 1092)», — сообщается в онлайн-табло челябинского аэропорта «Курчатов».

По предварительным данным, задержка составит около часа. В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на столицу.

