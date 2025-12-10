Власти одобрили отклонение от предельных параметров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Чепябинска разрешили увеличить площадь участка под новый жилой комплекс, возводимый на месте недостроя «Княжеский» напротив Торгового центра. Инициатор проекта — застройщик БМ-групп, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой на 300-400 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Объект будет строиться на земельном участке с максимальным коэффициентом строительного использования — 6,8 и минимальными отступами от южной и восточной границ земельного участка — 0 метров на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Калининском районе города Челябинска», сообщается на сайте мэрии.

На месте снесенного ЖК «Княжеский» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Калининском районе города Челябинска построят новый микрорайон. На территории площадью 7,46 гектара планируется возвести два многоквартирных дома с паркингом на 159 и 400 машино-мест, детский сад на 160 мест, магазин и торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Также реконструируют расположенную на территории поликлинику и построят школу на 1100 мест.

Продолжение после рекламы