В центре Челябинска изменят проект высотки на месте снесенного ЖК «Княжеский». Фото
Власти одобрили отклонение от предельных параметров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти Чепябинска разрешили увеличить площадь участка под новый жилой комплекс, возводимый на месте недостроя «Княжеский» напротив Торгового центра. Инициатор проекта — застройщик БМ-групп, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой на 300-400 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Объект будет строиться на земельном участке с максимальным коэффициентом строительного использования — 6,8 и минимальными отступами от южной и восточной границ земельного участка — 0 метров на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Калининском районе города Челябинска», сообщается на сайте мэрии.
На месте снесенного ЖК «Княжеский» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Калининском районе города Челябинска построят новый микрорайон. На территории площадью 7,46 гектара планируется возвести два многоквартирных дома с паркингом на 159 и 400 машино-мест, детский сад на 160 мест, магазин и торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Также реконструируют расположенную на территории поликлинику и построят школу на 1100 мест.
Жилой комплекс будут возводить два застройщика — ООО СЗ «БМ-Групп» и ООО «СЗ „Космос-Групп“. Строительством соцобъектов, а именно детсада и школы, займется муниципалитет. Согласно документации, в первую очередь застройщик „БМ Групп“ возведет многоквартирный дом со встроенными объектами жилой застройки, эксплуатируемой кровлей и автостоянкой на 300-400 мест. Во вторую очередь застройщик „Космос Груп“ построит высотный жилой дом с эксплуатируемой крышей и автостоянкой на 159 машиномест. Также на втором этапе строительства возведут детсад на 160 мест.
