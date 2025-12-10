От 65 рублей: челябинцам предлагают закупиться дешевой красной икрой к Новому году

В Челябинске продают деликатес в десятки раз дешевле, чем на рынке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям Челябинской области предлагают закупиться дешевой красной икрой к новогоднему столу. Множество объявлений о продаже икры появилось на популярном сайте.

«Икра действительно вкусная и свежая. Без горечи, лишних привкусов и запахов. Не жидкая, как в популярных эконом магазинах, это не имитация из желатина», — уверяют продавцы в объявлениях на популярном сайте.

Цены на икру варьируются от 65 до 126 рублей за банку. При необходимости могут организовать доставку. Однако купить одну банку деликатеса «на пробу» вряд ли получится. В объявлениях указано, что «розница — от 30 штук». И чем больше банок или коробок челябинцы будут покупать, тем дешевле выйдет цена за банку, указывают продавцы.

