Челябинск на выходных завалит снегом. Скрин

10 декабря 2025 в 23:12
Снежные выходные ждут жителей Челябинска

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на выходных ожидаются снегопады. На это указывает прогноз Gismeteo.

«Снег начнется в субботу в дневное время. Ночью и под утро снегопад усилится и будет идти все воскресенье», — сообщается в прогнозе Gismeteo.

В Челябинске все выходные будет идти снег

Фото: Gismeteo



При этом погода сохранится теплой, столбик термометра в дневное время сохранится на отметках около 3-5 градусов ниже нуля. В ночное время — до минус 11. В воскресенье усилится ветер, его скорость может достигать 11-14 м/с.

Ранее сообщалось о похолодании на юге Челябинской области. Температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов, днем потеплеет максимум до минус 15.

