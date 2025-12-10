Челябинск на выходных завалит снегом. Скрин
Снежные выходные ждут жителей Челябинска
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске на выходных ожидаются снегопады. На это указывает прогноз Gismeteo.
«Снег начнется в субботу в дневное время. Ночью и под утро снегопад усилится и будет идти все воскресенье», — сообщается в прогнозе Gismeteo.
В Челябинске все выходные будет идти снег
Фото: Gismeteo
При этом погода сохранится теплой, столбик термометра в дневное время сохранится на отметках около 3-5 градусов ниже нуля. В ночное время — до минус 11. В воскресенье усилится ветер, его скорость может достигать 11-14 м/с.
Ранее сообщалось о похолодании на юге Челябинской области. Температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов, днем потеплеет максимум до минус 15.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!