В Челябинске на выходных ожидаются снегопады. На это указывает прогноз Gismeteo.

«Снег начнется в субботу в дневное время. Ночью и под утро снегопад усилится и будет идти все воскресенье», — сообщается в прогнозе Gismeteo.

При этом погода сохранится теплой, столбик термометра в дневное время сохранится на отметках около 3-5 градусов ниже нуля. В ночное время — до минус 11. В воскресенье усилится ветер, его скорость может достигать 11-14 м/с.