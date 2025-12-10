«Более 900 эпизодов»: В Челябинске будут судить ОПГ обнальщиков

В деле ОПГ насчитывается более 900 престпуных эпизодов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Калининском райсуде Челябинска будут судить ОПГ, занимавшуюся обналом денежных средств. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, на скамье подсудимых находятся 17 человек. Как сообщила URA.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, дело насчитывает более 900 эпизодов преступной деятельности.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17 участников преступного сообщества. Они обвиняются по чч.1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По словам Волк, в ходе следствия было выявлено более 900 преступных эпизодов. Предварительно, группировка изготавливали фиктивные официальные документы. Затем представляли их в офисы крупнейших российских кредитных организаций и оформляли банковские карты, которые сбывались по всей стране. После через эти карты аферисты обналичивали незаконные средства.

