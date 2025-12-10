Где челябинцы лепят, колдуют и пишут Деду Морозу: детская афиша на выходные

В Экопарке для юных челябинцев запланированы предновогодние гулянья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на выходных 13 и 14 декабря детям предлагают образовательные программы, интерактивные спектакли и уличные приключения. Где проводят научные опыты с колдуном, пишут письма Деду Морозу и создают елочные игрушки из ваты — рассказывает URA.RU.

Библиотеки и образовательные площадки

В Центральной детской библиотеке имени А. М. Горького 13 декабря в 13:00 состоится мастер-класс по пластилинографии, посвящённый матрёшке, а в 16:00 пройдёт занятие «Сказка на песке», где участники будут создавать песочного снеговика. В субботу, 14 декабря, библиотека проведёт просмотр диафильма «Цветик-семицветик» в 11:00, а в 13:00 — мастер-класс по искусственному интеллекту и созданию изображений. В 14:00 детей ждут на занятие по созданию мультфильма «Письмо герою», а в 16:00 — урок по скорочтению.

Рождественская выставка

В Челябинске открылась выставка, рассказывающая об истории Рождества Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Историческом музее открылась новая выставка «От Рождества до Рождества: путешествие в мир старинных традиций». Экспозиция рассказывает о праздновании Рождества в дореволюционной России: посетители узнают, почему праздник отмечают в разные даты, как появились рождественские подарки, чем украшали ёлки и какие сладости получали дети. В рамках экскурсий детям также покажут оживающих кукол рождественского вертепа. Стоимость билетов — от 200 до 400 рублей.

Предновогоднее приключение

На свежий воздух 14 декабря приглашает Экопарк Курчатовского района. В 15:30 здесь стартует новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой. Юные участники будут гулять по заснеженным тропинкам, играть, разгадывать загадки и водить хороводы у нарядной ёлки. Сбор у качелей, участие бесплатное.

Театры и интерактивные спектакли

Театральную программу выходных откроет интерактивный спектакль «Ежкин Новый год», который покажут в гостинице «Планета» 13 декабря в 10:00 и 12:30. Постановка рассчитана на детей старших групп детского сада и младших школьников. По сюжету Баба Яга и Белочка спорят о том, каким должен быть Новый год, а зрители помогают героям примириться и пригласить Деда Мороза. Билет стоит 1,5 тысячи рублей.

Для детей 13 и 14 декабря пройдут новогодние постановки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Театре кукол в эти дни будут идти «Новогодние похождения Лиса и Поросенка». Спектакль покажут 13 декабря в 10:00 и 13:00, а также 14 декабря в 13:00 и 16:00. История построена на приключениях двух выдумщиков и их попытках перехитрить отрицательных персонажей, а финалом станет новогодняя ёлка. Стоимость билетов варьируется от 300 до 1 500 рублей.

Музыкальные программы и филармония

В Детской филармонии 13 декабря в 11:00 и 14 декабря в 11:00 пройдет игровая музыкальная программа «Письмо Деду Морозу». Детей приглашают в гости к домовёнку Фомушке, который помогает исполнить желания, потерявшиеся в письмах для Деда Мороза. Стоимость билета — 600 рублей.

В Челябинске стартовали постановки «Щелкунчика» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В воскресенье, 14 декабря, в 15:00 Челябинская филармония представит новогоднее представление «Щелкунчик» по сказке Гофмана с музыкой Чайковского. Билет обойдётся в 700 рублей.

Спектакли для самых маленьких

Самых маленьких зрителей ждут в Молодёжном театре на новогодней сказке «Елоська». Это камерный и интерактивный спектакль, в котором дети вместе с родителями наблюдают за появлением ёлочки и встречают хранителей новогоднего волшебства. Стоимость билетов — от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Творческие мастер-классы

В числе новогодних мероприятий оказались как мастер-классы, так и тематические выставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Детском музее 13 декабря в 13:00 пройдет занятие по созданию ватной елочной игрушки «Малыш», где участники узнают о традициях Рождества и изготовят игрушку своими руками. Стоимость — 500 рублей, требуется предварительная запись.

В мультимедийном парке «Россия — моя история» продолжается выставка «Повесть новогодних лет. Записки Деда Мороза», посвящённая истории зимних праздников. Экскурсии пройдут 13 декабря в 16:00 и 18:00, а также 14 декабря в 10:00 и 18:00, билеты стоят от 150 до 350 рублей.

Активные и выездные программы

Компания «Айда со мной» 13 декабря в 14:30 организует программу «В поисках Деда Мороза» с выездом в «Страусзоопарк» в посёлке Кумысный. В программе — экскурсия по зимнему лесу, новогодний квест, танцы и катание с горки. Стоимость участия — две тысячи рублей.

Детей ждут на уроки волшебства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В парке «Джунгли Сити» 14 декабря в 14:00 пройдет детское интерактивное магическое шоу, где дети будут проходить «уроки волшебства». Билет оплачивается только на ребёнка и стоит 1 790 рублей.

Наука и познавательные занятия