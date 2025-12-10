В двух районах Челябинска отключат светофоры

Светофоры в Челябинске будут отключены в течение дня Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске 11 декабря отключат светофоры в двух районах. Одно из отключений запланировано на Комсомольском проспекте, другое — на пересечении улиц Каслинского и Островского. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства.

«11 декабря с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Каслинской и Островского. С 13:30 до окончания работ будет отключен светофор на Комсомольском проспекте в районе дома № 16 по улице Чайковского в районе ТК „Урал“, — сообщается в telegram-канале „Челябинский дорожник“.