Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В двух районах Челябинска отключат светофоры

11 декабря 2025 в 02:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Светофоры в Челябинске будут отключены в течение дня

Светофоры в Челябинске будут отключены в течение дня

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске 11 декабря отключат светофоры в двух районах. Одно из отключений запланировано на Комсомольском проспекте, другое — на пересечении улиц Каслинского и Островского. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства.

«11 декабря с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Каслинской и Островского. С 13:30 до окончания работ будет отключен светофор на Комсомольском проспекте в районе дома № 16 по улице Чайковского в районе ТК „Урал“, — сообщается в telegram-канале „Челябинский дорожник“. 

Ранее в Челябинске уже отключали светофоры на крупных перекрестках: без регулировки работали узлы на пересечениях проспекта Ленина и Свердловского проспекта, улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого, Братьев Кашириных и Каслинской, где ситуацию контролировали сотрудники ГИБДД и при необходимости выводили регулировщиков. До этого в центре города одновременно не работали три светофора на улицах Цвиллинга, Труда и Площади искусств из ‑за отключения электроэнергии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал