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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Курганской области
17:52  16 мая 2017 0

Зубков рассказал о планах по газификации Курганской области

Зубков Виктор, зубков виктор
Зубков приехал в Сафакулевский район ЗауральяФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Газпром» планирует совместно с правительством Курганской области реализовать 37 проектов по газификации и газоснабжению до 2020 года. Общий объем инвестиций составит порядка 5,3 млрд рублей, сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на выездном совещании в Сафакулевском районе.

«„Газпром“ уже в текущем году приступил к проектированию шести объектов газификации, а в ближайшее время начнется работа по проектированию еще четырех объектов: межпоселкового газопровода ГРС Шумиха — Большое Дюрягино, межпоселковый газопровод Большое Дюрягино — Карачельское, газопровод-отвод Альменево, межпоселковый газопровод Альменево — село Малышево», — цитирует Зубкова пресс-служба губернатора Зауралья.

Программа газификации Курганской области реализуется с 2003 года. За это время «Газпром» вложил в нее 4,5 млрд рублей инвестиций, еще более двух млрд рублей на газификацию потратила область.

Вместе с тем общий уровень газификации региона ниже, чем в других субъектах России — 48% (по стране — 67,2%). Поэтому «Газпром» и правительство Курганской области планируют продолжать дальнейшую совместную работу. Вместе с тем Виктор Зубков обозначил вопросы, требующие особого внимания, в том числе подготовка и приемка ранее построенных объектов, погашение задолженности за потребленное топливо и развитие рынка газомоторного топлива.

Во второй части своей рабочей поездки в Зауралье Зубков посетит село Мартыновка Сафакулевского района, где родился его отец.

Анна Бояркина
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