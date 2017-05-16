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16 мая 2017
20:42  16 мая 2017 0

Продажи Nokia 3310 стартовали в РФ до презентации в Европе

Начало продажи iphone 6. Екатеринбург, евросеть
В Европе официальный выход легенды намечен на 24 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легенда финской транснациональной корпорации Nokia 3310 поступил в продажу раньше срока с легкой руки «Евросети». На сайте российского дистрибьютора появилась информация о стоимости телефона — четыре тысячи рублей.

Пресс-служба HMD Global заявила, что «Евросеть» начала продажу модели раньше времени. В скором времени информация о продаже пропала с российского сайта, сообщает агентство Nation News.

Ранее сообщалось, что в России телефон появится после презентации в Европе. Отличительной особенностью старого друга станет мощная батарейка — 31 день в режиме ожидания.

Согласно опубликованной «Евросетью» информации, «неубиваемый кирпич» будет стоить около 4 тысяч рублей.

Семен Гринберг
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