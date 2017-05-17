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17 мая 2017
16 мая 2017
02:21  17 мая 2017 0

В Эстонии осквернили памятник советским летчикам

Вечный огонь Курган, вечный огонь
Вандалы нанесли на памятник советским летчикам оскорбительную надписьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Эстонии неизвестные злоумышленники осквернили памятник советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в городе Кивиыли.

Вандалы сделали на памятнике оскорбительную надпись. Глава местной организации ветеранов Саркис Татевосян уже обратился с заявлением в полицию, сообщает ТАСС.

Монумент был установлен в частных владениях. Сюда памятник перенесли совсем недавно, 9 мая, из деревни Ряза. Местоположения монумента пришлось поменять именно из-за вандалов, которые постоянно пытались повредить памятник, отмечает «Российская газета».

Наталья Володина
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