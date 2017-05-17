В Эстонии осквернили памятник советским летчикам

02:21 17 мая 2017 0

Вандалы нанесли на памятник советским летчикам оскорбительную надпись Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Эстонии неизвестные злоумышленники осквернили памятник советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в городе Кивиыли.

Вандалы сделали на памятнике оскорбительную надпись. Глава местной организации ветеранов Саркис Татевосян уже обратился с заявлением в полицию, сообщает ТАСС.

Монумент был установлен в частных владениях. Сюда памятник перенесли совсем недавно, 9 мая, из деревни Ряза. Местоположения монумента пришлось поменять именно из-за вандалов, которые постоянно пытались повредить памятник, отмечает «Российская газета».