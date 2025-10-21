Прилепин берет паузу в литературной деятельности из-за ухода на СВО

Прилепин хочет вернуться в зону проведения СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Писатель Захар Прилепин объявил о временном прекращении своей литературной деятельности в связи с возвращением на военную службу по контракту. Об этом он сообщил журналистам.

«Прилепин заявил, что берет паузу в литературной деятельности», — передает РИА «Новости» со слов писателя. Ранее стало известно, что писатель приехал на Донбасс, чтобы вернуться к участию в специальной военной операции

До этого писатель был досрочно комиссован после ранения — весной 2023 года его автомобиль был подорван в поселке Пионерский Нижегородской области. В результате происшествия погиб водитель и соратник Прилепина Александр Шубин, также служивший в батальоне Росгвардии «Оплот».

