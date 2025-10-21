Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Прилепин берет паузу в литературной деятельности из-за ухода на СВО

21 октября 2025 в 16:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прилепин хочет вернуться в зону проведения СВО

Прилепин хочет вернуться в зону проведения СВО

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Писатель Захар Прилепин объявил о временном прекращении своей литературной деятельности в связи с возвращением на военную службу по контракту. Об этом он сообщил журналистам.

«Прилепин заявил, что берет паузу в литературной деятельности», — передает РИА «Новости» со слов писателя. Ранее стало известно, что писатель приехал на Донбасс, чтобы вернуться к участию в специальной военной операции

До этого писатель был досрочно комиссован после ранения — весной 2023 года его автомобиль был подорван в поселке Пионерский Нижегородской области. В результате происшествия погиб водитель и соратник Прилепина Александр Шубин, также служивший в батальоне Росгвардии «Оплот».

Продолжение после рекламы

В июне 2023 года президент России Владимир Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества, а погибший Александр Шубин был удостоен этой награды посмертно. После реабилитации писатель не раз заявлял в интервью о желании вернуться к службе.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал