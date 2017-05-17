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17 мая 2017
12:38  17 мая 2017 4

Путин пообещал помощь исламскому миру в борьбе с террористами

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин владимир
Владимир Путин продолжит борьбу с терроризмомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исламский мир может рассчитывать на помощь России в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной в адрес участников мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Глава государства подчеркнул, что Россия готова наращивать сотрудничество с партнерами в противостоянии силам террора, пишет «Федеральное агентство новостей». Путин также отмечает, что в данный момент многие мусульманские страны сталкиваются с «эскалацией терроризма» и «воинствующего экстремизма». По его мнению, особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сирии, где уже несколько лет ведется война с «преступными группировками, поправшими все нормы человеческой морали».

Путин выразил надежду, что общими усилиями можно многое сделать для укрепления международной безопасности и построения справедливого и демократического миропорядка, который будет свободен «от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата», добавляет телеканал 360.

Заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» проходит эти дни в Грозном.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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