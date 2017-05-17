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13:34  17 мая 2017 0

«Теорию мне не рассказывайте!». Пермский губернатор отчитал министра за обманутых дольщиков

Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, решетников максим
Максим Решетников, считает, что вопрос помощи обманутым дольщикам решается плохоФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников начал открытое заседание правительства с вопроса о помощи обманутым дольщикам. Он назвал работу краевого Минстроя неудовлетворительной и дал ведомству две недели на проработку дополнительных мер поддержки людей, оставшихся без жилья из-за недобросовестного застройщика.

Открытое заседание правительства Пермского края прошло в среду, 17 мая. «Месяц назад я встречался с обманутыми дольщиками и дал поручение Минстрою проработать механизмы помощи. Расскажите, пожалуйста, что было сделано?» — обратился Максим Решетников к министру Михаилу Сюткину.

Глава ведомства ответил, что за это время Минстрой «провел работу по идентификации проблемных объектов». По словам Сюткина, таких объектов восемь с 1156 дольщиками. Всего в списке проблемных дольщиков зарегистрированы 1352 семьи. «Кто из них имеет право на компенсацию? Кто и как будет компенсировать?» — прервал доклад министра врио губернатора.

«Право на 100-процентную компенсацию имеют социально незащищенные семьи — малообеспеченные, неполные, те, в которых есть инвалиды. К такой категории относится 193 семьи. На компенсации им мы потратим 148 миллионов рублей», — ответил министр. Но глава региона его снова прервал: «Теорию мне не рассказывайте! Я жду конкретных предложений, а пока вижу неудовлетворительную работу ведомства по этому направлению».

Решетников дал Минстрою две недели на то, чтобы вместе с Общественной палатой и самими дольщиками обсудить меры поддержки.

Между тем сами дольщики планируют в очередной раз выйти на улицы, чтобы добиться решения своей проблемы. «18 мая автопробег по Комсомольскому проспекту и демонстрация по бульвару Советской армии», — рассказала «URA.RU» организатор протестных акций Наталья Трушникова. По ее словам, оба мероприятия согласованы с городскими властями.

Анна Белкина
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